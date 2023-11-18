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19:27, 18 ноября 2023Спорт

«Динамо» обыграло медийный клуб 2DROTS в товарищеском матче

«Динамо» со счетом 2:1 обыграло медийный клуб 2DROTS в товарищеском матче

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло медийный клуб 2DROTS в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 24-минуте счет открыл парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес. На первой добавленной минуте первого тайма полузащитник 2DROTS Станислав Манаев сравнял счет. Вперед бело-голубых вывел защитник Леон Зайдензаль.

В матче приняли участие главные тренеры клубов. Марцел Личка из «Динамо» и Дмитрий Кузнецов из 2DROTS провели на поле по девять минут, после чего были заменены.

В марте 2DROTS уже проводил матч с командой Российской премьер-лиги (РПЛ). Тогда любительский клуб обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1.

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      Дарья Коршунова
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