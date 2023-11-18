Финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией

Yle: финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией

Пограничники Финляндии использовали газовые баллончики против группы людей на финском погранпереходе Ниирала на границе с Россией. Об этом сообщил замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, передает ТАСС.

Как заявил чиновник, на погранпункте была группа мигрантов, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. «Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — приводит слова Муртонена телерадиоканал Yle.

После использования газа пострадал один человек, его осмотрели и оказали необходимую первую помощь. Муртонен не уточнил, какой именно газ использовался но, по его словам, это газ, который обычно используют пограничники.

В субботу, 18 ноября, правительство Финляндии распорядилось закрыть четыре крупнейших по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала — на границе с Россией до 18 февраля 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией. По его словам, Россия никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии, поэтому выбранный Хельсинки путь конфронтации является большой ошибкой.