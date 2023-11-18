Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинград»

Бочаров: новый российский атомный ледокол проекта 22220 назвали «Сталинград»

Новый российский атомный ледокол проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, назвали «Сталинград». Об этом сообщает сайт правительства Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

По словам главы региона, такое решение принято для сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и «военно-патриотического воспитания граждан России президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным».

В марте заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко сообщил, что два российских атомных ледокола проекта 22220 планируется заложить на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. Он уточнил, что на постройку ледоколов, которые будут работать в акватории Северного морского пути, заложены 58,9 миллиарда рублей.

Позже в «Росатоме» объявили, что два будущих российских атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин».