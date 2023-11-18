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00:29, 19 ноября 2023Спорт

Щербакова рассказала о трудностях с контролем веса в олимпийский сезон

Фигуристка Анна Щербакова рассказала, что в олимпийский сезон считала еду врагом

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала в эфире Первого канала о трудностях с контролем веса в олимпийский сезон.

Щербакова поделилась, что в сезоне-2021/2022 у нее начался переходный период. «И я впервые столкнулась с проблемой, что мне нужно было похудеть, и все, что раньше работало, уже не работает. В этот сезон я очень жестко следила за питанием», — заявила спортсменка.

«В тот момент моей главной проблемой было, что я считала, что еда — это враг, и при каждом приеме пищи мне казалось, что я как будто вред себе наношу», — отметила фигуристка. По ее словам, после любого приема пищи, который казался перебором, она надевала несколько слоев одежды и шла в тренажерный зал.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.

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      Дарья Коршунова
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