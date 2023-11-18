США одобрили продажу Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk на $2,35 млрд

Власти США одобрили продажу Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на сумму 2,35 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство по оборонному сотрудничеству Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Соответствующее определение вынес Госдепартамент. Уведомление о решении было направлено в Конгресс.

Предполагается, что Японии продадут до 200 ракет Tomahawk Block IV, столько же Tomahawk Block V и 14 систем управления Tactical Tomahawk Weapons Control System (TTWCS).

Ранее стало известно, что Япония начнет закупать у США ракеты Tomahawk не в 2026 году, как планировала, а на год раньше. Такое решение было принято в ходе переговоров министров обороны стран Минору Кихары и Ллойда Остина.