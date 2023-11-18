Валуев ответил на критику Тарасовой в адрес работающих в Госдуме спортсменов

Депутат Валуев в ответ на критику тренера Тарасовой заявил, что открыт к общению

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес работающих в Госдуме спортсменов. Его слова приводит РБК.

Валуев заявил, что в случае появления инициатив он всегда открыт для общения. «Убежден, что мнения и предложения таких профессионалов, как Тарасова, всегда готовы выслушать и взять в работу», — посчитал он. Депутат добавил, что личность политика подразумевает публичность, а значит, он готов предоставить всю необходимую о его работе информацию.

16 ноября Тарасова оценила работу в Госдуме спортсменов. Специалист заявила, что не ощущает ее.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них — бывшие биатлонисты Антон Шипулин и Сергей Чепиков, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк, фигуристка Ирина Роднина, конькобежка Светлана Журова и шахматист Анатолий Карпов.