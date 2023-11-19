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НХЛ - регулярный чемпионат
09:04, 19 ноября 2023Спорт

Дубль и рекорд Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

Панарин установил два рекорда и принес «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

Фото: John Jones / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Девилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:3. Победу гостям принес дубль российского нападающего Артемия Панарина. Форвард продлил свою результативную серию до 15 матчей со старта сезона-2023/2024. Таким образом, он установил два рекорда по этому показателю, выйдя на чистое первое место по серии игр с набранными очками в истории «Рейнджерс» и среди российский хоккеистов в НХЛ.

В сезоне-1972/1973 хоккеист «Рейнджерс» Роду Жильбера провел результативную серию, состоящую из 14 матчей. Аналогичное достижение было у Дмитрия Квартальнова в сезоне-1992/1993, когда играл за «Бостон Брюинс». На протяжении 31 года ни один из россиян не мог побить этот рекорд.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

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      Андрей Стрельцов
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