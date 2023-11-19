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14:32, 19 ноября 2023Спорт

Глава UFC рассказал о разбившем ему сердце решении бойца уйти из промоушена

Дэйна Уайт заявил, что уход Хабиба Нурмагомедова из UFC разбил ему сердце

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал бойца, разбившего ему сердце решением уйти из промоушена. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Тео Фона.

«Уход Хабиба [Нурмагомедова] был трудным, потому что я думаю, что Хабиб мог предложить гораздо больше и сделать гораздо больше», — заявил Уайт. По его словам, он понимает, что спортсмен не мог продолжать состязаться без отца.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Абдулманапа Нурмагомедова не стало в июле 2020 года. Он тренировал сына на протяжении всей его карьеры. В октябре 2020-го Хабиб ушел из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, объявив, что больше не будет драться без отца.

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      Андрей Стрельцов
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