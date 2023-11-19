Глава UFC рассказал о разбившем ему сердце решении бойца уйти из промоушена

Дэйна Уайт заявил, что уход Хабиба Нурмагомедова из UFC разбил ему сердце

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал бойца, разбившего ему сердце решением уйти из промоушена. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Тео Фона.

«Уход Хабиба [Нурмагомедова] был трудным, потому что я думаю, что Хабиб мог предложить гораздо больше и сделать гораздо больше», — заявил Уайт. По его словам, он понимает, что спортсмен не мог продолжать состязаться без отца.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Абдулманапа Нурмагомедова не стало в июле 2020 года. Он тренировал сына на протяжении всей его карьеры. В октябре 2020-го Хабиб ушел из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, объявив, что больше не будет драться без отца.