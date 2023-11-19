В России высказались о затягивании украинского конфликта на десятилетия

Депутат Швыткин усомнился в затягивании украинского конфликта на десятилетия

Украинский конфликт не должен затянуться на десятилетия, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о продолжительности российской специальной военной операции (СВО), а также условиях ее завершения.

На 10-15 лет или на десятилетия, на мой взгляд, недопустимо проведение данного конфликта. Но еще раз хочу отметить, что все должно исходить из выполнения требований, которые выдвинула наша страна Юрий Швыткин депутат Госдумы

По мнению депутата, Москва не должна подстраиваться под интересы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я не думаю, что он может затянуться на десятилетия. Одновременно мы не должны идти по пути заморозки данного конфликта. Здесь должно быть неукоснительное выполнение со стороны ВСУ тех требований, которые выдвигает наша страна в рамках тех задач, которые поставлены верховным главнокомандующим», — утверждает парламентарий.

Союзники Украины могут повлиять на Киев, чтобы как можно быстрее закончить военные действия, полагает Швыткин.

«Одновременно страны Запада должны понимать и осознавать бесперспективность ведения боевых действий со стороны ВСУ, принудить власти Украины к тому, чтобы они сели за стол переговоров и выполнили наши требования. И, конечно, страны Запада должны сделать соответствующие выводы с целью выполнения тех требований, которые выдвинула наша страна еще до начала данного конфликта с целью обеспечения европейской безопасности и безопасности в целом», — заключил он.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Киев вряд ли сможет противостоять Москве в долгосрочной перспективе. Он отметил, что Россия продолжает тратить огромные средства на военные действия. «Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задался он вопросом.