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13:01, 19 ноября 2023Россия

Медведев назвал квинтэссенцию американской доктрины безопасности

Медведев назвал «деньги плюс кровь» квинтэссенцией доктрины безопасности США

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

США инвестируют в собственный военно-промышленный комплекс (ВПК) и в войны на других континентах. Именно это квинтэссенцией американской доктрины безопасности назвал зампред заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в посте на странице во «ВКонтакте».

«Деньги плюс кровь равно хорошие инвестиции. Очень по-американски. Без комментариев», — отреагировал политик на статью президента США Джо Байдена. Он отметил, что это даже не «оговорка по Фрейду» или невнятный старческий бред.

Ранее Байден в своей статье в газете The Washington Post высказал мнение, что конфликты вокруг Украины и Израиля в будущем обернутся для мира прогрессом. По его словам, великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США более защищенными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления американского лидера «абсурдным набором несуразиц». По словам дипломата, это тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора.

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      Семен Александров
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