Захарова назвала статью Байдена «абсурдным набором несуразиц»

Захарова назвала статью президента США Байдена абсурдным набором несуразиц

Статья президента США Джо Байдена в газете The Washington Post — абсурдный набор несуразиц. Так отреагировала на заявления американского лидера официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке приведут к большому прогрессу. Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора», — отметила дипломат.

Ранее Байден в своей статье высказал мнение, что конфликты вокруг Украины и Израиля в будущем обернутся для мира прогрессом. По его словам, великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США более защищенными.