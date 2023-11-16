Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 19 ноября 2023Мир

Захарова назвала статью Байдена «абсурдным набором несуразиц»

Захарова назвала статью президента США Байдена абсурдным набором несуразиц

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Статья президента США Джо Байдена в газете The Washington Post — абсурдный набор несуразиц. Так отреагировала на заявления американского лидера официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке приведут к большому прогрессу. Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора», — отметила дипломат.

Ранее Байден в своей статье высказал мнение, что конфликты вокруг Украины и Израиля в будущем обернутся для мира прогрессом. По его словам, великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США более защищенными.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Выбрана самая красивая девушка мира. Что известно о новой «Мисс Вселенная» и почему конкурс в этом году был необычным?

      Найденным в Тихом океане «инопланетным» сферам нашли объяснение

      Россиянин из-за развода с женой вонзил нож в сердце своим маленьким детям

      Блогерша Лерчек выплатила многомилионные долги перед налоговой

      Медведев назвал квинтэссенцию американской доктрины безопасности

      Военный эксперт назвал главное преимущество российского дрона «Ланцет»

      Финские военные подключились к возведению барьера на границе с Россией

      Российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ

      Доктор Мясников назвал единственный полезный витамин в форме БАДа

      Австрийский полковник заявил о бесполезности Leopard для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости