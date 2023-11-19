Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Миннесота Уайлд
3:4
Завершен
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
3:5
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
1:0
Завершен
ЦСКА
Золотой ретро-матч|Золотой ретро-матч
Филадельфия Флайерз
Завтра
01:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
23:16, 19 ноября 2023Спорт

Работавший с Медведевой и Загитовой хореограф ушел от Тутберидзе

Хореограф Железняков ушел из группы тренера по фигурному катанию Тутберидзе

Фото: личный архив Алексея Железнякова

Хореограф Алексей Железняков ушел из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудничество было прекращено по инициативе Тутберидзе. Дальнейшее место работы специалиста не уточняется.

Железняков сотрудничал с тренером на протяжении всей карьеры в России. Он работал с титулованными ученицами тренера, в том числе с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. Почему американцы перестали доверять президенту?

      В Финляндии прошел митинг против закрытия КПП на границе с Россией

      Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника под Москвой

      Работавший с Медведевой и Загитовой хореограф ушел от Тутберидзе

      На Украине заявили о проблемах на границе с Польшей

      Носков ушел со сцены во время концерта в российском городе

      Нетаньяху отверг утверждения о вине Израиля в гибели мирных жителей 7 октября

      Раскрыты подробности захвата йеменскими хуситами грузового судна

      Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

      В США признали способность систем РЭБ России ослеплять дроны ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости