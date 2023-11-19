Работавший с Медведевой и Загитовой хореограф ушел от Тутберидзе

Хореограф Железняков ушел из группы тренера по фигурному катанию Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков ушел из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудничество было прекращено по инициативе Тутберидзе. Дальнейшее место работы специалиста не уточняется.

Железняков сотрудничал с тренером на протяжении всей карьеры в России. Он работал с титулованными ученицами тренера, в том числе с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.