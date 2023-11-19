Разрушительный ураган двинулся из Сибири на восток

«Фобос»: ураганный ветер из Сибири двинулся на Прибайкалье и Якутию

Разрушительный ураганный ветер двинулся из сибирского региона на восток — в частности, в Прибайкалье и Якутию. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сейчас порывы ветра достигают скорости 30-35 метров в секунду, что может считаться ураганным ветром. Однако в последующие дни стихия должна быть не такой сильной, считает специалист по погоде.

«[Ветер] будет ослабевать по мере продвижения на восток, но тем не менее все равно будет штормовым — 21-26 м/с. То есть завтра в Сибири порывы ветра будут 21-26 м/с, а послезавтра ветер практически уже станет нештормовым и растворится в барическом поле», — объяснил Тишковец.

Синоптик отметил, что в европейской части России такого сильного ветра не будет. Он также подчеркнул, что на юге страны только сегодня, 19 ноября, возможны осадки, мокрый снег, а местами скорость ветра достигнет 20-25 метров в секунду.

19 ноября в Новокузнецке ввели режим ЧС из-за последствий урагана. Ранее там произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутригородские сети. Непогода также бушевала в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях.