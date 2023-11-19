Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:12, 19 ноября 2023Путешествия

Россиян предупредили об опасности на популярном курорте

АТОР: туристов в Шерегеше призвали отказаться от подъема в горы из-за урагана

Фото: Gary A. Vasquez / Unsplash

Туристов в поселке Шерегеш призвали отказаться от подъема в горы из-за урагана. Об опасности на популярном горнолыжном курорте предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В воскресенье, 19 ноября, на Кузбасс обрушился штормовой ветер с порывами до 25-28 метров в секунду. По данным источника, непогода отразилась на состоянии горнолыжных трасс в Шерегеше.

Материалы по теме:
«Турция по ценам сопоставима с Подмосковьем» Куда россиянам отправиться на Новый год и сколько это будет стоить?
«Турция по ценам сопоставима с Подмосковьем»Куда россиянам отправиться на Новый год и сколько это будет стоить?
26 октября 2023
Лучшие горнолыжные курорты России. Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2023-2024?
Лучшие горнолыжные курорты России.Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2023-2024?
10 ноября 2023

В АТОР выяснили, что из-за урагана на курорте работают только нижние подъемники «Каскада»: «Траволатор», «Запад» и «Булочка». Канатная дорога «Фристайл» позволяет подняться на вершину горы Зеленой, однако отдыхающим делать это не советуют.

Как отмечается в публикации, в Кемеровской области действует штормовое предупреждение. По прогнозам, в течение дня сохранится вероятность сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду и выше.

Ранее сообщалось, что разрушительный ураганный ветер, который охватил Сибирь на выходных, двинулся на восток — в Прибайкалье и Якутию. Непогода оставила без электричества десятки тысяч людей. Особенно сильно пострадали Алтайский край, Хакасия, Красноярский край и Омская область.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Описана эффективность впервые примененных Россией кассетных бомб РБК-500

      Россиянин попал в тюрьму Колумбии почти на два года из-за игры на ставках

      В Москве вырос спрос на один тип жилья

      МЧС отчиталось об эвакуированных из сектора Газа россиянах

      В Пентагоне разочаровались стратегией противодействия атакам на Ближнем Востоке

      В России запатентовали малозаметный самолет для тактической авиации

      Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на ближайшее время

      Египет и США начали переговоры по перемирию в Газе

      Эксперты назвали наиболее эффективные для изменения состава тела тренировки

      Школьников подготовят к ЕГЭ с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости