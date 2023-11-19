Россиян предупредили об опасности на популярном курорте

АТОР: туристов в Шерегеше призвали отказаться от подъема в горы из-за урагана

Туристов в поселке Шерегеш призвали отказаться от подъема в горы из-за урагана. Об опасности на популярном горнолыжном курорте предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В воскресенье, 19 ноября, на Кузбасс обрушился штормовой ветер с порывами до 25-28 метров в секунду. По данным источника, непогода отразилась на состоянии горнолыжных трасс в Шерегеше.

В АТОР выяснили, что из-за урагана на курорте работают только нижние подъемники «Каскада»: «Траволатор», «Запад» и «Булочка». Канатная дорога «Фристайл» позволяет подняться на вершину горы Зеленой, однако отдыхающим делать это не советуют.

Как отмечается в публикации, в Кемеровской области действует штормовое предупреждение. По прогнозам, в течение дня сохранится вероятность сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду и выше.

Ранее сообщалось, что разрушительный ураганный ветер, который охватил Сибирь на выходных, двинулся на восток — в Прибайкалье и Якутию. Непогода оставила без электричества десятки тысяч людей. Особенно сильно пострадали Алтайский край, Хакасия, Красноярский край и Омская область.