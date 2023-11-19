Российские военные уничтожили цель на украинском аэродроме

Минобороны: на аэродроме Канатово разбиты хранилища топлива для авиатехники ВСУ

Российские военные отчитались об уничтожении цели на украинском аэродроме в Кировоградской области. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на аэродроме Канатово в Кировоградской области разбиты хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Помимо этого, в районе города Кировоград, а также поселения Ольшаница в Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.

В целом, как отмечается, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 111 районах. Кроме того, российские военные сбили 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины, а также перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

В субботу, 18 ноября, стало известно, что военные разбили склады ВСУ в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях. В том числе появились данные об уничтожении цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» под Кривым Рогом.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.