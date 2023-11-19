Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 19 ноября 2023Россия

Российские военные уничтожили цель на украинском аэродроме

Минобороны: на аэродроме Канатово разбиты хранилища топлива для авиатехники ВСУ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские военные отчитались об уничтожении цели на украинском аэродроме в Кировоградской области. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на аэродроме Канатово в Кировоградской области разбиты хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Помимо этого, в районе города Кировоград, а также поселения Ольшаница в Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.

В целом, как отмечается, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 111 районах. Кроме того, российские военные сбили 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины, а также перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

В субботу, 18 ноября, стало известно, что военные разбили склады ВСУ в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях. В том числе появились данные об уничтожении цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» под Кривым Рогом.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по позициям ВСУ

      Блогеры Чекалины погасили 500-миллионный долг перед налоговой

      Глава UFC рассказал о разбившем ему сердце решении бойца уйти из промоушена

      Стилист Рогов назвал модную в грядущем сезоне вещь

      Глава МИД Латвии захотел стать генеральным секретарем НАТО

      Минобороны сообщило о поражении подразделений ВСУ на запорожском направлении

      Россиянин описал необычную привычку жителей Индии фразой «не для слабонервных»

      Российские военные уничтожили цель на украинском аэродроме

      Российские военные сбили 31 беспилотник Украины и снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха»

      Минобороны отчиталось об отражении атак у Клещеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости