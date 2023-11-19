Российские военные сбили 31 беспилотник Украины и снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха»

МО: российские военные сбили 31 БПЛА ВСУ, а также снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха»

Российские военные сбили 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины, а также перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО поразили БПЛА противника в районе поселений Пески, Яковлевка, Спорное, Ольгинка, Доломитное, Верхнеторецкое и Марьинка в ДНР. Помимо этого, цели сбиты вблизи Золотаревки, Белогоровки в ЛНР, Новой Каховки и Пролетарки в Херсонской области, а также рядом с поселением Каменка-Днепровская в Запорожской области.

В Минобороны заявили, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 486 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого разбито 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7133 единицы полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц специальной автотехники.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ. Момент также запечатлели на видео. Утверждалось, что кассетные бомбы массово были применены на южнодонецком направлении. По данным источников, это произошло вблизи поселения Старомайорское.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.