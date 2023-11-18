Российские военные отчитались об уничтожении украинских складов

Минобороны: ВС РФ уничтожили склады боеприпасов в пяти областях Украины

Российские военные разбили склады ВСУ в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщило Минобороны России.

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах. В частности, вблизи поселений Карпиловка в Киевской области и Александровка в Житомирской области уничтожены два арсенала боеприпасов украинских военных.

В районе города Волчанска под Харьковом разбит еще один склад, в котором хранились боеприпасы 1-й бригады специального назначения ВСУ. Затем вблизи поселения Выгода в Одесской области российские войска поразили склад топлива для военной техники ВСУ.

Помимо этого, войска отчитались об уничтожении цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» под Кривым Рогом.

Как отмечал генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также российская авиация также заметила катера противника в 80 километрах западнее Севастополя. В акватории Черного моря были разбиты один быстроходный катер с десантом и еще семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.