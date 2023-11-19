Штырков объяснил поражение от Минеева

Штырков заявил, что для участия в главных боях необходимо расти ментально

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков объяснил поражение в поединке с соотечественником Владимиром Минеевым. Его слова приводит «Чемпионат».

Штырков признался, что на него иногда давит внимание публики. «Это тоже часть работы, я это понимаю. Просто хочу немного поделиться, что это нереальный груз, который не многие выдерживают», — пояснил он. Боец добавил, что необходимо расти профессионально и ментально, чтобы драться в главных и соглавных схватках.

При этом Штырков отметил, что этот поединок станет хорошим заделом на второй бой с Минеевым. «Все хорошо, пропустил пару ударов неплохих. Колено было, рукой неплохо, но все хорошо, все четко, все как отрабатывали. Нравилось, как дышал, нравилось, как чувствовал себя», — добавил он.

18 ноября Минеев победил Штыркова в бою по правилам кикбоксинга единогласным решением судей. Схватка прошла в рамках Бойцовского Клуба РЕН ТВ на RED Arena в Сочи.

35-летний Штырков за карьеру в ММА одержал 22 победы и потерпел два поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. В активе 33-летнего Минеева 17 побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах.