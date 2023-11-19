Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотника в Подмосковье

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье

Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Московской области.

«19 ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — отметили в министерстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что атака была отражена в районе городского округа Электросталь.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, система ПВО уничтожила летевший к Москве беспилотник. Инцидент произошел в Богородском городском округе. В Минобороны России уточнили, что инцидент произошел в 01:00 мск. Обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе близ подмосковного поселка Монино.