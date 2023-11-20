Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч человек

Al Jazeera: число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч человек

Более 13 тысяч человек погибли в секторе Газа с 7 октября, 5,5 тысячи из них — дети. Об сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что число пострадавших превышает 30 тысяч, 75 процентов из которых — дети и женщины.

Еще более шести тысяч человек в Газе считаются пропавшими без вести. Их не удалось найти под обломками зданий и после бомбежек.

Как говорят в самом секторе Газа, большинство погибших составляют женщины и дети, однако израильская сторона считает эти данными неправильными. Причиной якобы служат тесная связь Министерства здравоохранения сектора Газы с ХАМАС.

В октябре официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о введении дополнительных сил в сектор Газа. По его словам, масштабы наземной операции продолжают увеличиваться.