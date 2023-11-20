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09:50, 20 ноября 2023Спорт

Джокович поделился планами на Олимпийские игры-2024

Джокович заявил, что хочет выиграть теннисный турнир на Олимпийских играх-2024

Фото: Marco Alpozzi / Globallookpress.com

Сербский теннисист Новак Джокович поделился планами на Олимпийские игры в Париже. Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«В 2024 году я планирую выиграть четыре турнира Большого шлема и олимпийское золото. Посмотрим, что будет. У меня всегда самые высокие амбиции и цели», — заявил Джокович.

36-летний спортсмен отметил, что у него по-прежнему есть драйв и отличная команда рядом.

19 ноября Джокович в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. В финале он оказался сильнее итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3).

Джокович является первой ракеткой мира. Всего за карьеру он выиграл 98 трофеев.

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      Дарья Коршунова
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