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21:59, 19 ноября 2023Спорт

Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

Теннисист Новак Джокович победил Янника Синнера и выиграл Итоговый турнир ATP

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2023 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающей встрече спортсмен оказался сильнее итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час и 43 минуты.

В полуфинале Джокович обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса — 6:3, 6:2. На этой же стадии турнира Синер победил россиянина Даниила Медведева — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Итоговый турнир АТР проходил в Турине с 12 по 19 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов долларов.

Джокович 23 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он является рекордсменом по этому показателю.

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      Анастасия Борисова
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