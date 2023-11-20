Ереван попросил снять с повестки заседания ОДКБ документ о помощи

Генсек ОДКБ заявил о просьбе Еревана снять с повестки саммита документ о помощи

Армения попросила снять с повестки заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) документ о помощи республике. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Второй вопрос — это поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», — заявил генсек организации.

Тасмагамбетов также рассказал, что было выполнено 32 из 34 мероприятий в рамках плана действий, касающихся реализации решений Совета коллективной безопасности ноябрьской сессии 2022 года и приоритетных направлений Белоруссии. По его словам, не удалось провести мероприятие, которое затрагивает контакты с европейскими международными организациями из-за их позиций.

15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ отказалась зафиксировать свою зону ответственности в республике. Позднее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что организация предлагала Еревану меры по стабилизации обстановки в регионе в прошлом году.