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13:55, 20 ноября 2023Спорт

Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов до турниров

Международная федерация конного спорта допустила россиян и белорусов до турниров
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. Об этом решении исполкома организации в понедельник, 20 ноября, сообщается на официальном сайте Федерации конного спорта России (ФКСР).

«После длительных переговоров исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц. Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе», — говорится в заявлении ФКСР.

Отмечается, что условия и сроки реализации решения международной организации будут утверждены в декабре 2023 года, на который запланирована телеконференция исполкома FEI.

10 ноября Международная федерация гимнастики раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. Отечественные спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. При этом у членов команды не должно быть связей с армией или силовыми ведомствами страны, а также они не должны выступать в поддержку СВО.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине.

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      Андрей Стрельцов
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