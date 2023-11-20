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16:55, 20 ноября 2023Спорт

Фитнес-тренер назвал лучшее упражнение для сжигания жира

Фитнес-тренер Джесси Федер назвал плавание лучшим упражнением для сжигания жира

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Джесси Федер назвал лучшее упражнение для сжигания жира. Его слова приводит издание She Finds.

По словам Федера, наиболее эффективным является плавание. «Плавание лучше сжигает жир по сравнению с бегом и ездой на велосипеде, потому что во время этого занятия вы не только увеличиваете частоту сердечных сокращений, но и задействуете почти все мышцы тела», — объяснил специалист.

Федер добавил, что вода снижает нагрузку, что делает плавание идеальным вариантом для людей с проблемными суставами. Также эксперт отметил пользу плавания для сердечно-сосудистой системы.

Ранее фитнес-тренер Наталья Токарева назвала способ похудеть с помощью плавания. Она предложила заняться аквааэробикой.

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      Дарья Коршунова
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