Фитнес-тренер назвал лучшее упражнение для сжигания жира

Фитнес-тренер Джесси Федер назвал плавание лучшим упражнением для сжигания жира

Фитнес-тренер Джесси Федер назвал лучшее упражнение для сжигания жира. Его слова приводит издание She Finds.

По словам Федера, наиболее эффективным является плавание. «Плавание лучше сжигает жир по сравнению с бегом и ездой на велосипеде, потому что во время этого занятия вы не только увеличиваете частоту сердечных сокращений, но и задействуете почти все мышцы тела», — объяснил специалист.

Федер добавил, что вода снижает нагрузку, что делает плавание идеальным вариантом для людей с проблемными суставами. Также эксперт отметил пользу плавания для сердечно-сосудистой системы.

Ранее фитнес-тренер Наталья Токарева назвала способ похудеть с помощью плавания. Она предложила заняться аквааэробикой.