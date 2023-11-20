Карпин оценил разгромную победу над Кубой со счетом 8:0

Карпин — о песне «Валера»: неправильно акцентировать внимание на одном человеке

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил разгромную победу над национальной командой Кубы со счетом 8:0 в товарищеском матче. Его слова приводит РИА Новости.

Карпин высказался о песне «Валера», которая прозвучала после победы национальной команды над Кубой. «Считаю, что это лишнее выделять кого‑то. Есть Валеры, Пети, Васи, кто там ещё? Не совсем правильно акцентировать внимание на одном человеке», — заявил он.

Тренер остался доволен победой над соперником. Он подчеркнул, что из всех матчей в 2023 году выделил бы матч против сборной Камеруна.

Ранее 20 ноября сборная России разгромила национальную команду Кубы в товарищеском матче. Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 8:0.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

