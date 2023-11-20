Сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 в товарищеском матче

Сборная России со счетом 8:0 разгромила Кубу в товарищеском матче

Сборная России разгромила национальную команду Кубы в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 8:0. На 22-й минуте счет открыл полузащитник Иван Обляков. На 30-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Александр Головин. На 34-й минуте отличился полузащитник Антон Миранчук, а на 55-й — защитник Александр Сильянов.

Затем мячи забили нападающий Александр Соболев, полузащитник Данил Пруцев, хавбек Никита Кривцов и полузащитник Андрей Мостовой.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Сборная России никогда в истории не играла с Кубой. Олимпийская команда СССР встречалась с кубинцами однажды, обыграв их на групповом этапе Олимпийских игр-1980 в Москве со счетом 8:0.

