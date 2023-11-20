Крымский омбудсмен по правам ребенка высказалась о запрете абортов

Омбудсмен по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева призвала запретить аборты

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева в эфире телепередачи «Говорите правду» на телеканале «Крым 24» призвала запретить аборты.

Она напомнила, что законодательные акты, касающиеся прав детей, основываются на декларации и конвенции о правах ребенка, где главным правом ребенка является право на жизнь.

«И что сделали все мы, наше общество, наше государство для того, чтобы обеспечить это самое главное право для наших детей?» — заявила омбудсмен.

По ее мнению, пришло время не обсуждать запрет абортов, а принимать радикальные решения.

Ранее сообщалось, что в частных клиниках Крыма и Курской области отказались от проведения абортов. Искусственное прерывание беременности в этих регионах будет проводиться только в государственных больницах.

Позднее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала отказ частных клиник от проведения абортов, отметив, что в этом есть правильные ориентиры.