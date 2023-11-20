Норвежский лыжник-чемпион заявил о негативном влиянии отстранения россиян

Чемпион мира Иверсен: отстранение россиян негативно влияет на лыжный спорт

Четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен заявил, что отстранение российских спортсменов негативно влияет на лыжный спорт. Его слова приводит Nettavisen.

Спортсмен посчитал, что россияне были практически единственными конкурентами норвежцев в последние годы, поэтому, по его мнению, ажиотаж вокруг лыж спадает. «Будем надеяться, что наступит мир и они смогут вернуться», — подытожил он.

9 апреля российский лыжник Александр Большунов рассказал о тронувших его словах от норвежского соперника. Он заявил, что спортсмен из сборной страны отправил ему сообщение с фразой «приезжай к нам, мы соскучились» и с пожеланием оставить происходящее в стороне.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.