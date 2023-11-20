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17:49, 20 ноября 2023Спорт

Норвежский лыжник-чемпион заявил о негативном влиянии отстранения россиян

Чемпион мира Иверсен: отстранение россиян негативно влияет на лыжный спорт
Эмиль Иверсен

Эмиль Иверсен. Фото: Vesa Moilanen / Reuters

Четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен заявил, что отстранение российских спортсменов негативно влияет на лыжный спорт. Его слова приводит Nettavisen.

Спортсмен посчитал, что россияне были практически единственными конкурентами норвежцев в последние годы, поэтому, по его мнению, ажиотаж вокруг лыж спадает. «Будем надеяться, что наступит мир и они смогут вернуться», — подытожил он.

9 апреля российский лыжник Александр Большунов рассказал о тронувших его словах от норвежского соперника. Он заявил, что спортсмен из сборной страны отправил ему сообщение с фразой «приезжай к нам, мы соскучились» и с пожеланием оставить происходящее в стороне.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

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      Анастасия Борисова
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