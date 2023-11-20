Обладателя Кубка Гагарина выгнали из команды за кражу
Обладателя Кубка Гагарина сезона-2013/2014 в составе магнитогорского «Металлурга», нападающего Богдана Потехина выгнали из красноярского «Сокола» за кражу. Об этом сообщает Telegram-канал «Вброс по борту».
По информации источника, контракт был расторгнут 18 ноября. Отмечается, что руководство команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) уличило 31-летнего спортсмена в краже клюшек из раздевалки.
Нападающий подписал контакт с красноярской командой в сезоне-2022/2023. За это время он провел в составе команды 93 матча в ВХЛ, записав на свой счет 85 очков. Также хоккеист выступал за «Амур», «Витязь» и другие российские команды. Он выиграл Кубок Харламова в составе команды «Стальные Лисы» в сезоне-2009/2010.
16 сентября тайского бойца Садуди Шримуана, выступающего в промоушене Bare Knuckle FC, где боксируют на голых кулаках, арестовали за кражу часов в аэропорту Шереметьево. Спортсмена поместили в подмосковное СИЗО. Ему грозит до шести лет тюрьмы.