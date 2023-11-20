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18:43, 20 ноября 2023Бывший СССР

Посла Молдавии вызвали в МИД России

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России и заявили ему протест

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий вызван в здание МИД России. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

В комментарии Министерства иностранных дел подчеркивается, что молдавскому послу был заявлен решительный протест в связи с преследованием в Молдавии русскоязычных СМИ, в том числе путем блокирования доступа к их интернет-сайтам.

Ранее стало известно, что Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала сайты более 30 российских СМИ. Ограничения коснулись интернет-страниц ТАСС, «Интерфакса», «Ведомостей», «Ленты.ру», KP.RU и других изданий. Служба информации и безопасности заявила, что распространяемая этими медиа информация может «вызвать напряженность или социальные конфликты».

Депутат Госдумы Сергей Боярский выразил мнение, что Молдавия должна объяснить свою позицию по блокировке сайтов российских СМИ. В случае если издания не нарушали законодательство страны, подобный шаг можно трактовать как нарушение свободы слова.

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