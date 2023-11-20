Представлен рейтинг российских регионов по уровню зарплат

Чукотка и ЯНАО возглавили рейтинг РИА Новости по уровню зарплат в России

Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в конце списка оказались Калмыкия и Ингушетия. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Согласно представленному рейтингу, с сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7 процента работников получают более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в исследовании 2022 года на их долю приходилось менее 10 процента.

Как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы (Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Камчатский край), а также Москва.

Минимальная доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Калмыкии — 1,8 процента. Также среди аутсайдеров оказались Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Чечня.

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 29-71 тысячи рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты. Деньги также пойдут на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.

До этого стало известно, что госслужащим в России в следующем году не будут повышать зарплаты. Закон о приостановке индексации в третьем, заключительном чтении приняла Госдума. Мера коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.