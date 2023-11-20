Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:40, 20 ноября 2023Экономика

Представлен рейтинг российских регионов по уровню зарплат

Чукотка и ЯНАО возглавили рейтинг РИА Новости по уровню зарплат в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в конце списка оказались Калмыкия и Ингушетия. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Согласно представленному рейтингу, с сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7 процента работников получают более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в исследовании 2022 года на их долю приходилось менее 10 процента.

Как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы (Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Камчатский край), а также Москва.

Минимальная доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Калмыкии — 1,8 процента. Также среди аутсайдеров оказались Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Чечня.

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 29-71 тысячи рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты. Деньги также пойдут на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.

До этого стало известно, что госслужащим в России в следующем году не будут повышать зарплаты. Закон о приостановке индексации в третьем, заключительном чтении приняла Госдума. Мера коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На выборах президента Аргентины победил противник сотрудничества с Россией

      Трамп поздравил Милея с победой фразой из своего предвыборного лозунга

      Представлен рейтинг российских регионов по уровню зарплат

      Названо главное препятствие для атак украинских дронов зимой

      Новый президент Аргентины Милей сделал первое заявление после избрания на пост

      Авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

      В Киеве военный с женой погибли в результате взрыва гранаты

      Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

      Сексолог назвала три способа улучшить миссионерскую позицию

      Учительница родила ребенка от школьника и оказалась в тюрьме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости