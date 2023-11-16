Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:41, 16 ноября 2023Экономика

В России перестанут повышать зарплаты госслужащим

Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих до 2025-го

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Госслужащим в России в следующем году не будут повышать зарплаты. Закон о приостановке индексации в третьем, заключительном чтении приняла Госдума. Зарплаты снова поднимут в январе 2025 года.

Мера коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. В пояснительной записке к документу указано, что решение не распространяется на индексации оплаты труда работников организаций бюджетной сферы.

Временный отказ от повышения зарплат государственным работникам позволит сэкономить 36 миллиардов рублей бюджетных средств, пишет ТАСС. В Минфине после публикации документа заявили, что военнослужащих и силовиков мера не коснется. Соответствующие поправки в законопроект комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в понедельник.

С 1 октября 2023 года зарплаты у некоторых категорий госслужащих в России выросли на 5,5 процента. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Причем по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников оклады поднялись еще больше — на 10,5 процента. В том числе это коснулось военных, которые проходят службу по призыву, и тех госслужащих, которые относятся к силовому блоку.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Организатор атак на Брянскую область получил пожизненный срок. Что известно о его неонацистском прошлом?

      Киберпиво от Илона Маска раскритиковали за ужасное качество

      Россиянам перечислили признаки фейкового объявления о продаже квартиры

      Врио министра строительства российского региона поместили под стражу

      Представитель Леонтьева прокомментировал его отъезд в США

      Напавшая на москвичей взбесившаяся обезьяна по кличке Мася попала на видео

      Стали известны новые подробности о брошенной сыном в Мексике 73-летней россиянке

      Российский «Адмирал Григорович» вернулся в состав Средиземноморской эскадры

      Дефиле россиянки в купальнике на конкурсе «Мисс Вселенная» попало на видео

      Собчак заявила о невозможности запретов для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости