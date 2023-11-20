Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границу

Прилучный заявил, что Муцениеце без его согласия не сможет увезти детей в Латвию

Бывшая жена, актриса Агата Муцениеце не обращалась к экс-супругу, актеру Павлу Прилучному с вопросами о выезде их детей — 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии — за границу. Об этом он сам заявил изданию Starhit.

Ранее Муцениеце в интервью Voice рассказала о намерении поехать с детьми в свою родную Латвию в конце ноября, чтобы сделать паспорт сыну Тимофею.

Прилучный узнал о внезапном отъезде бывшей жены и детей из СМИ. «Насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве», — отреагировал он на план Муцениеце.

Ранее Павла Прилучного обязали заплатить десятки тысяч рублей Муцениеце, за выселение себя из ее квартиры. Речь идет о судебных издержках, которые потребовала компенсировать артистка. Изначальная сумма составляла 51 тысячу рублей. Однако суд удовлетворил иск частично, снизив выплату до 26,5 тысячи.

Кроме того, Муцениеце собирается взыскать с Прилучного треть его доходов до совершеннолетия общих детей. Когда старшему ребенку исполнится 18, артистка надеется на четверть доходов бывшего мужа — чтобы содержать на эти деньги дочь. Также она потребовала увеличить размер алиментов, которые ее бывший муж выплачивал на содержание двоих общих детей.