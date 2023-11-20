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16:15, 20 ноября 2023Спорт

Призер Евро-2008 оценил отъезд российских футболистов за границу

Динияр Билялетдинов заявил, что российские футболисты никому не нужны в Европе
Динияр Билялетдинов

Динияр Билялетдинов. Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Динияр Билялетдинов оценил отъезд отечественных футболистов за границу. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам Билялетдинова, в Европе россияне не нужны и их никто не ждет. «Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте что хотите. Стартовые позиции все равно должны быть в России, страна должна быть в сердце. Здесь сегодня тебя воспитывают, вкладывают силы тренеры, родители — отдай им должное», — заявил он.

14 ноября бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны. Он заявил, что, если атлеты хотят добиваться чего-то на высоком уровне, то должны пробовать себя за рубежом.

На данный момент в европейских чемпионатах выступают несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук, выступающий в итальянской «Аталанте». Далер Кузяев играет в составе французского «Гавра», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад». Александр Кокорин из итальянской «Фиорентины» находится в аренде в кипрском «Арисе».

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      Дарья Коршунова
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