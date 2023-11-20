Путин направит соболезнования семье Тулеева

Песков: Путин в ближайшее время направит соболезнования семье Тулеева

Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит соболезнования семье бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Тулеева не стало 20 ноября, ему было 79 лет.

У Путина и Тулеева были прекрасные личные отношения, сказал Песков. Президент высоко ценил заслуги экс-главы Кузбасса, политики неоднократно общались, «в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях», добавил представитель Кремля.

В последние годы Тулеев страдал от проблем со спиной, которую тяжело повредил еще в молодости. Из-за этого в пожилом возрасте бывший губернатор ходил с тростью. По данным местных СМИ, экс-главу Кузбасса похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерово неподалеку от сына.