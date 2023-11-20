Раскрыт оператор захваченного в Красном море судна

Kyodo: оператором захваченного в Красном море судна является японская компания

Оператором захваченного в Красном море йеменскими повстанцами судна Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, на борту судна находились 25 членов экипажа из Болгарии, Румынии, Мексики, с Украины и Филиппин. Уточняется, что граждан Израиля и Японии в команде не было.

Ранее стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader. На борту корабля находились 22 человека, никто из них не является гражданином Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив не имеет отношения к судну. При этом израильская сторона назвала это «очень серьезным событием глобального уровня» и обвинила в случившемся Тегеран.