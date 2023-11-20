Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:47, 20 ноября 2023Мир

Раскрыт оператор захваченного в Красном море судна

Kyodo: оператором захваченного в Красном море судна является японская компания

Оператором захваченного в Красном море йеменскими повстанцами судна Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, на борту судна находились 25 членов экипажа из Болгарии, Румынии, Мексики, с Украины и Филиппин. Уточняется, что граждан Израиля и Японии в команде не было.

Ранее стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader. На борту корабля находились 22 человека, никто из них не является гражданином Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив не имеет отношения к судну. При этом израильская сторона назвала это «очень серьезным событием глобального уровня» и обвинила в случившемся Тегеран.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. Почему американцы перестали доверять президенту?

      Очередную группу эвакуированных из Газы россиян доставили на родину

      Креативный директор самого элитного секс-клуба в мире рассказала о его клиентах

      В США обратили внимание на женщин пенсионного возраста в рядах ВСУ

      Хуситы дали обещание по экипажу захваченного судна

      Экс-депутат Рады Фарион связала свое увольнение из университета с Путиным

      Раскрыты планы Швейцарии по поводу нового пакета санкций против России

      В Финляндии заявили о частичном успехе ограничений на границе с Россией

      52-летняя ведущая случайно оголила грудь на камеру

      Маск отреагировал на обвинения в антисемитизме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости