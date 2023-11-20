Обнаружены остатки редкого типа звездного взрыва

MNRAS: туманность Pa 30 оказалась остатком редкого типа сверхновой

Астрономы обнаружили остаток редкого типа звездного взрыва, который находится в созвездии Кассиопея. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

25 августа 2013 года Дана Патчик из группы астрономов-любителей «Охотники за глубоким небом» (DSH) обнаружил в архиве изображений среднего инфракрасного диапазона Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) диффузную туманность, которая не имела оптического аналога, но казалась похожей на многие планетарные туманности. Он обозначил ее как Pa 30 и добавил в базу данных в качестве нового кандидата в планетарные туманности.

Спустя 10 лет астрономы пришли к выводу, что Pa 30 на самом деле представляет собой остаток сверхновой редкого типа, наблюдавшейся в 1181 году в созвездии Кассиопея в течение 185 дней. В 1971 году астрономы предположили, что новая звезда, о которой писали древние китайские астрономы, представляет собой сверхновую, обозначенную как SN 1181.

Первоначально SN 1181 связывали с пульсаром, известным как 3C 58, однако нейтронная звезда оказалась слишком стара, чтобы быть остатком этой сверхновой. Наблюдения за Pa 30 показали, что в ее спектре отсутствуют эмиссионные линии, характерные для планетарной туманности. В центре находится звезда, от которой веют ветры со скоростью 16 тысяч километров в секунду, что составляет пять процентов скорости света.

Также в спектре центральной звезды были выявлены эмиссионные линии высокоионизированного кислорода и углерода, но при этом отсутствовали водород и гелий. Туманность расширяется со скоростью примерно 1100 километров в секунду, что в 100 раз превышает скорость расширения типичной планетарной туманности. Однако это меньше, чем скорость расширения туманности от сверхновой. Кроме того, в остатках сверхновой водород и гелий также должны присутствовать.

Астрономы предположили, что туманность возникла из-за слияния двух белых карликов — одного с углеродно-кислородной атмосферой и второго с кислородно-неоновой атмосферой. Следствием стал исключительно редкий тип сверхновой, известный как Iax. На это указывает более высокое, чем ожидалось, содержание неона и магния, которые являются результатом термоядерного синтеза углерода. Это сделало PA 30 единственной известной сверхновой такого типа в нашей галактике.