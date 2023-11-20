Тренер назвал ключевые ошибки при занятиях фитнесом

Тренер Афанасьев назвал неправильную технику ошибкой при занятиях фитнесом

Тренер Евгений Афанасьев назвал ключевые ошибки при занятиях фитнесом. Его слова приводит PrimaMedia.

Первой ошибкой Афанасьев назвал нарушение техники выполнения упражнения, которая может привести к травмам и снижению эффективности тренировки. По его мнению, важно уделить внимание правильному выполнению упражнений, и если есть сомнения, обратиться к тренеру за коррекцией.

Еще одной ошибкой стал неправильный подбор нагрузки: слишком высокая или, наоборот, недостаточная нагрузка может быть неэффективной и даже опасной для здоровья. Последней ошибкой тренер назвал неправильный расчет времени тренировки. Он подчеркнул, что длительность тренировки должна быть адекватной вашим целям и физической форме.

В августе фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал пять ошибок, приводящих к набору веса. По его мнению, такими ошибками стали слишком интенсивный режим тренировок, вредные привычки и несоблюдение баланса в питании.

