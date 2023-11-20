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00:36, 20 ноября 2023Спорт

Тренер назвал ключевые ошибки при занятиях фитнесом

Тренер Афанасьев назвал неправильную технику ошибкой при занятиях фитнесом

Фото: Unsplash

Тренер Евгений Афанасьев назвал ключевые ошибки при занятиях фитнесом. Его слова приводит PrimaMedia.

Первой ошибкой Афанасьев назвал нарушение техники выполнения упражнения, которая может привести к травмам и снижению эффективности тренировки. По его мнению, важно уделить внимание правильному выполнению упражнений, и если есть сомнения, обратиться к тренеру за коррекцией.

Еще одной ошибкой стал неправильный подбор нагрузки: слишком высокая или, наоборот, недостаточная нагрузка может быть неэффективной и даже опасной для здоровья. Последней ошибкой тренер назвал неправильный расчет времени тренировки. Он подчеркнул, что длительность тренировки должна быть адекватной вашим целям и физической форме.

В августе фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал пять ошибок, приводящих к набору веса. По его мнению, такими ошибками стали слишком интенсивный режим тренировок, вредные привычки и несоблюдение баланса в питании.

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      Анастасия Борисова
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