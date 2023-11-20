Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 20 ноября 2023Мир

В МИД пообещали ответить на антироссийские действия Финляндии

Дипломат Беляев заявил, что Москва ответит на антироссийские действия Финляндии

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Москва ответил на любые антироссийские действия Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, после начала специальной военной операции на Украине власти Финляндии проводят «последовательную конфронтационную антироссийскую политику». Он заявил, что страна поддерживает ВСУ, поставляет Киеву оружие, а также усиливает санкционное давление на Россию.

Беляев также прокомментировал решение Финляндии принять механизм для изъятия недвижимости, которая принадлежит гражданам России. По его словам, на сегодняшний день эти планы только разрабатываются, и российские власти хотели бы верить в то, что «благоразумие возобладает».

18 ноября Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе. Местные власти объяснили свое решение наплывом мигрантов из третьих стран, который Россия якобы использует для дестабилизации ситуации в стране.

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет назвал решение Финляндии закрыть пункты пропуска на границе с Россией русофобским.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились версии о возможной причине смерти экс-главы Кузбасса Амана Тулеева

      Обнаружены остатки редкого типа звездного взрыва

      В российском регионе задержали браконьеров за добычу трепанга

      Названо одно из любимых мест отдыха московских тусовщиков

      Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границу

      Российский девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию

      Бюджетные лекарства от мигрени оказались лучше дорогой альтернативы

      Россияне пожаловались на недостающие дома детали

      ЦАХАЛ атаковала больницу в секторе Газа из танков

      Сотрудников тюрьмы поймали на оргиях и сексе на рабочих местах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости