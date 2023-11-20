В МИД пообещали ответить на антироссийские действия Финляндии

Дипломат Беляев заявил, что Москва ответит на антироссийские действия Финляндии

Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Москва ответил на любые антироссийские действия Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, после начала специальной военной операции на Украине власти Финляндии проводят «последовательную конфронтационную антироссийскую политику». Он заявил, что страна поддерживает ВСУ, поставляет Киеву оружие, а также усиливает санкционное давление на Россию.

Беляев также прокомментировал решение Финляндии принять механизм для изъятия недвижимости, которая принадлежит гражданам России. По его словам, на сегодняшний день эти планы только разрабатываются, и российские власти хотели бы верить в то, что «благоразумие возобладает».

18 ноября Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе. Местные власти объяснили свое решение наплывом мигрантов из третьих стран, который Россия якобы использует для дестабилизации ситуации в стране.

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет назвал решение Финляндии закрыть пункты пропуска на границе с Россией русофобским.