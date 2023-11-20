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07:43, 20 ноября 2023Мир

В России пообещали ответить на недружественные шаги Лондона

МИД: Москва зеркально ответит на недружественные шаги Лондона в визовом вопросе
СюжетВизы в Европу:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

За любыми недружественными шагами Великобритании в адрес России в визовом вопросе последует немедленный зеркальный ответ Москвы. Это коснется в том числе представителей британских СМИ, работающих на территории РФ, предупредил директор Второго Европейского департамента российского МИД Сергей Беляев, передает РИА Новости.

Он отметил, что в МИД РФ продолжают поступать обращения от россиян, в частности от тех, кто хочет навестить родных, что им крайне трудно получить визу в Великобританию.

«При обсуждении этой темы англичане, как правило, в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями украинских граждан, что, как это неизменно подчеркивается, сейчас для Лондона является безусловным приоритетом», — рассказал Беляев.

По словам дипломата, Москва требует от британских чиновников не ущемлять права российских граждан по политическим мотивам. При этом МИД рекомендует россиянам, учитывая недружественный настрой Британии, по возможности воздержаться от поездок до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

«Англичане рассматривают визовое досье в качестве эффективного механизма давления, в том числе на неугодные российские СМИ, который позволяет в случае необходимости оперативно купировать освещение событий внутри Великобритании с невыгодного для властей ракурса», — добавил Сергей Беляев. Он пообещал адекватный ответ на эти действия в отношении британских журналистов вплоть до отзыва аккредитаций и запрета на въезд в Россию.

Ранее директор Второго Европейского департамента МИД РФ заявил, что Москва ответит на антироссийские действия Финляндии. Он подчеркнул, что финские власти поддерживают ВСУ, поставляют Киеву оружие, а также усиливают санкционное давление на Россию.

Оружие России
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      Александра Синицына
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