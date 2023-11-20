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15:36, 20 ноября 2023Забота о себе

Врач назвал способы подготовить организм к зиме

Фото: Unsplash

Чтобы подготовить организм к зиме, необходимо пройти медицинское обследование и сдать некоторые виды анализов, рассказал онкохирург Антон Иванов. Способы снизить риск заражения ОРВИ, развития сезонной аллергии и других заболеваний врач назвал «Ленте.ру».

Осенне-зимнее обследование организма должно начинаться с общего анализа крови, объяснил Иванов. По его словам, пределение уровня эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина позволит оценить состояние кровообращения, иммунитета и здоровья в целом.

Общий анализ мочи помогает оценить работу почек и мочевыводящих путей, определить наличие белка, глюкозы, крови и других веществ в моче, а также выявить воспаления. Биохимический анализ крови позволяет оценить работу внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря), обнаружить воспаление и другие нарушения

Антон Ивановонкохирург

Также следует проверить работу щитовидной железы, продолжил Иванов. «Гормоны щитовидной железы рекомендую сдавать регулярно, чтобы не пропустить нарушения в ее работе, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем», — рассказал врач.

Также, как отметил Иванов, осенью и зимой из-за ограниченной солнечной активности может снижаться уровень витамина D. Главное назначение этого витамина — обеспечить всасывание кальция и фосфора из пищи. Его недостаток, по словам врача, негативно влияет на здоровье и существенно повышает риск развития в будущем сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника, псориаза.

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Осенью и зимой онкохирург также рекомендовал проверить уровень витаминов группы В, включая B12 и B9 (фолиевая кислота). Эти микроэлементы играют важную роль в синтезе энергии, работе центральной нервной системы и головного мозга, необходимы для функционирования кровеносной и сердечно-сосудистой систем.

Осенью часто обостряется аллергия. Она может проявиться в любой момент, даже если ранее вы не замечали ее признаков. Аллерготесты дают возможность определить вызывающие симптомы аллергены и вовремя принять меры, чтобы не допустить прогрессирования заболевания

Антон Ивановонкохирург

В заключение Иванов посоветовал сделать анализ кала, который позволит обнаружить паразитов, бактерии или кровь в кишечнике, что, в свою очередь, поможет оценить работу пищеварительной системы.

Ранее гинеколог Ольга Каплина посоветовала есть свеклу, тыкву и другие сезонные овощи и корнеплоды для поддержания иммунитета. Она отметила, что эти продукты содержат много витаминов и полезных веществ.

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      Вера Владзиевская
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