Спецборт еще c одной группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву
Борт МЧС с 28 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву
Очередная группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Каира в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что на спецборту самолета Ил-76 МЧС РФ находятся 28 россиян. Примерно через пять часов он совершит посадку в московском аэропорту Домодедово.
С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в Россию доставлены уже свыше 500 человек.
Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались более тысячи человек. 20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезена в Россию. По его словам, Москва тщательно отслеживает работу спасателей и дипломатов.