Спецборт еще c одной группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

Борт МЧС с 28 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Очередная группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Каира в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что на спецборту самолета Ил-76 МЧС РФ находятся 28 россиян. Примерно через пять часов он совершит посадку в московском аэропорту Домодедово.

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в Россию доставлены уже свыше 500 человек.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались более тысячи человек. 20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезена в Россию. По его словам, Москва тщательно отслеживает работу спасателей и дипломатов.