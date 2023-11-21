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22:14, 21 ноября 2023Россия

Спецборт еще c одной группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

Борт МЧС с 28 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Очередная группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Каира в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что на спецборту самолета Ил-76 МЧС РФ находятся 28 россиян. Примерно через пять часов он совершит посадку в московском аэропорту Домодедово.

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в Россию доставлены уже свыше 500 человек.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались более тысячи человек. 20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезена в Россию. По его словам, Москва тщательно отслеживает работу спасателей и дипломатов.

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      Марина Совина
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