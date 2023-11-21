Названо главное преимущество Су-57 при появлении второго пилота

Военный эксперт Дандыкин: второй пилот Су-57 сможет заниматься бортовым оружием

Второй пилот в версии истребителя пятого поколения Су-57 будет заниматься бортовым оружием, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал главное преимущество самолета с появлением второго члена экипажа.

«Я так понимаю, что второй пилот — это будет штурман. По факту это будет экипаж из двух человек. Это поможет более эффективно решать задачи по использованию оружия. А тем более, если это будет в связке с беспилотником "Охотник". На мой взгляд, координация этой связки — это как раз и будет задача второго пилота», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что экипаж из двух пилотов в российской военной авиации уже есть на МиГ-31.

Ранее стало известно, что в новом патенте на «многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации», который получила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), идет речь о версии истребителя пятого поколения Су-57 со вторым пилотом. В патенте утверждается, что двухместный Су-57 будет оснащен дополнительными топливными баками, которые позволят на десять процентов увеличить дальность и продолжительность полета самолета.

В июле 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о планах по созданию двухместного истребителя Су-57, в задачи которого будет входить управление ударно-разведывательными беспилотниками.

