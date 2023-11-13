В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

В РФ началась подготовка к производству истребителей пятого поколения Checkmate

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow-2023.

Собеседник агентства пояснил, что проект был представлен в 2021 году, однако на основе проведенных работ в него были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. В результате удалось скорректировать стоимость проекта и отдельные технические решения истребителя. Сейчас, заверил он, конструкторская документация уже передана на завод-изготовитель.

Checkmate является продолжением программы истребителя пятого поколения

Легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate («Шах и мат») — российский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения, который разрабатывается как экспортный проект. Отличительной особенностью ЛТС является возможность его адаптации под потребности заказчика. В России Checkmate рассматривается как альтернатива выпущенному в 2010 году истребителю Су-57. Поскольку Checkmate создается на основе задела от Су-57, то с последним у него ожидается унификация как по авионике, так и по вооружению.

Главными конкурентами нового российского самолета пятого поколения станут французские (Rafale) и шведские (Gripen) истребители четвертого поколения, а также американский самолет F-35. В отличие от западных самолетов, стоимость которых оценивается в 60-90 миллионов долларов, российский истребитель зарубежным заказчикам обойдется в разы дешевле — в 25-30 миллионов. Разработчики Checkmate уверены, что спрос на новый истребитель на международном рынке составит 300 самолетов на 15 лет. Ведущими покупателями истребителя могут выступить арабские страны, Индия и государства Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что в Объединенной авиастроительной корпорации работают над созданием трех новых модификаций перспективного легкого тактического самолета Checkmate. Речь шла о одноместной, двухместной и беспилотной версиях.

Сегодня в мире есть всего два истребителя пятого поколения

В настоящее время в мире всего два истребителя пятого поколения. Помимо российского Су-57, это американский F-35A Lightning II. Оба самолета отличаются от предшественников малозаметностью, скоростью и маневренностью. Помимо этого, истребители способны самостоятельно управлять боем, при минимальном участии пилота.

Американский F-35 уже стоит на вооружении ряда стран. Сейчас его использует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ударах против боевиков палестинского движения ХАМАС. Израильские F-35I отличаются от базовой версии самолета наличием бортового оборудования собственного производства.

Су-57 проходит испытания боем в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Также под него был создан ударный беспилотник С-70 «Охотник», способный нести управляемые ракеты, а также управляемые и свободнопадающие бомбы и координировать свои действия с ведущим Су-57. По словам заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковника в отставке Андрея Кошкина, машина оказалась достойной заменой в Воздушно-космических силах тяжелого истребителя Су-27.