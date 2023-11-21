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11:05, 21 ноября 2023Наука и техника

Су-57 получит второго пилота

«Известия»: истребитель Су-57 получит второго пилота

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В новом патенте на «многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации», который получила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), идет речь о версии истребителя пятого поколения Су-57 со вторым пилотом. Об этом со ссылкой на источники в корпорации сообщают «Известия».

Издание пишет, что двухместный самолет будет выпускаться в трех вариантах — учебно-боевом, с оператором вооружений и как лидер группы беспилотников. В частности, истребитель сможет выполнять функции командного пункта управления при «сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов».

В патенте, с которым ознакомилась газета, утверждается, что двухместный Су-57 будет оснащен дополнительными топливными баками, которые позволят на десять процентов увеличить дальность и продолжительность полета самолета.

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В июле 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о планах по созданию двухместного истребителя Су-57, в задачи которого будет входить управление ударно-разведывательными беспилотниками.

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      Иван Потапов
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