Gazzetta: россиянин Алан Дзагоев решил завершить карьеру из-за травмы колена

Российский полузащитник греческого клуба «ПАС Ламия 1964» Алан Дзагоев решил завершить карьеру. Об этом сообщает Gazzetta.gr.

По информации источника, причиной послужила недавняя травма колена. Отмечается, что 33-летний хавбек сообщил руководству клуба, что рассматривает вариант с завершением карьеры. При этом в «Ламии» готовы подождать, если Дзагоев передумает и продолжит выступать.

В текущем сезоне Дзагоев сыграл за «Ламию» в двух матчах. О переходе полузащитника в греческий клуб на правах свободного агента стало известно 28 сентября. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2024 года.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.