Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
МБА
Сегодня
19:30 (Мск)
Уралмаш
Единая лига ВТБ
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ
12:47, 21 ноября 2023Спорт

Дзагоев решил завершить карьеру

Gazzetta: россиянин Алан Дзагоев решил завершить карьеру из-за травмы колена

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский полузащитник греческого клуба «ПАС Ламия 1964» Алан Дзагоев решил завершить карьеру. Об этом сообщает Gazzetta.gr.

По информации источника, причиной послужила недавняя травма колена. Отмечается, что 33-летний хавбек сообщил руководству клуба, что рассматривает вариант с завершением карьеры. При этом в «Ламии» готовы подождать, если Дзагоев передумает и продолжит выступать.

В текущем сезоне Дзагоев сыграл за «Ламию» в двух матчах. О переходе полузащитника в греческий клуб на правах свободного агента стало известно 28 сентября. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2024 года.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл количество ракетных ударов за время спецоперации

      Шойгу рассказал о поставках БПЛА в Вооруженные силы России

      В России снизится число плательщиков одного налога

      В России подали в суд на крупный американский банк

      Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

      Назван наиболее вероятный сценарий конфликта России с НАТО

      Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

      Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

      Шойгу сообщил о множестве сдающихся в плен украинских военных

      Шойгу рассказал о сдерживании сил НАТО российскими кораблями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости