Дзагоев решил завершить карьеру
Российский полузащитник греческого клуба «ПАС Ламия 1964» Алан Дзагоев решил завершить карьеру. Об этом сообщает Gazzetta.gr.
По информации источника, причиной послужила недавняя травма колена. Отмечается, что 33-летний хавбек сообщил руководству клуба, что рассматривает вариант с завершением карьеры. При этом в «Ламии» готовы подождать, если Дзагоев передумает и продолжит выступать.
В текущем сезоне Дзагоев сыграл за «Ламию» в двух матчах. О переходе полузащитника в греческий клуб на правах свободного агента стало известно 28 сентября. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2024 года.
С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.