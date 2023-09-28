Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
2DROTS
0:2
Завершен
Химки
Фонбет Кубок России|1/32 финала
Барыс
2:3
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
1:0
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
2:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
3:5
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
7:1
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
22:29, 28 сентября 2023Спорт

Дзагоев перешел в европейский клуб

Футболист Алан Дзагоев перешел в греческий клуб «ПАС Ламия 1964»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский полузащитник Алан Дзагоев перешел в греческий клуб «ПАС Ламия 1964». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 33-летним футболистом рассчитан до июня 2024 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента. В команде пожелали успехов Дзагоеву. За «Ламию» также выступает сербский полузащитник Зоран Тошич, ранее игравший за московский ЦСКА.

О переговорах между российским футболистом «Ламией» стало известно в начале сентября. Отмечалось, что в трансфере особенно заинтересован главный тренер команды грек Леонидас Воколос.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому посоветовали бежать из страны

    США обвинили Иран в обстреле вертолета с помощью лазера

    Зеленскому намекнули о заканчивающемся терпении США

    Известный художник раскритиковал памятник Борису Моисееву

    Госдеп объявил о подготовке к возможному шатдауну правительства США с 1 октября

    Турция заявила о решении вопросов по доставке российского зерна в Африку

    Чехия признала Россию главной угрозой для страны

    США оценили последствия возможного шатдауна для обучения пилотов ВСУ

    Минобороны США заявило о наихудшем сценарии в случае шатдауна

    В Киеве прозвучал взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости