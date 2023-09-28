Дзагоев перешел в европейский клуб

Футболист Алан Дзагоев перешел в греческий клуб «ПАС Ламия 1964»

Российский полузащитник Алан Дзагоев перешел в греческий клуб «ПАС Ламия 1964». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 33-летним футболистом рассчитан до июня 2024 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента. В команде пожелали успехов Дзагоеву. За «Ламию» также выступает сербский полузащитник Зоран Тошич, ранее игравший за московский ЦСКА.

О переговорах между российским футболистом «Ламией» стало известно в начале сентября. Отмечалось, что в трансфере особенно заинтересован главный тренер команды грек Леонидас Воколос.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.