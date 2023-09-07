Появилась информация о переговорах Дзагоева с греческим клубом

«Чемпионат»: Алан Дзагоев ведет переговоры с греческим клубом «ПАС Ламия 1964»

Российский футболист Алан Дзагоев ведет переговоры с греческим клубом «ПАС Ламия 1964». Информация появилась на «Чемпионате».

Отмечается, что в трансфере особенно заинтересован главный тренер команды грек Леонидас Воколос. В данный момент стороны согласовывают условия контракта.

5 августа издание Fotospor сообщило, что Дзагоев также ведет переговоры с турецким «Антальяспором». 32-летний полузащитник несколько раз встречался с представителями команды. Отмечалось, что стороны не пришли к соглашению, однако были близки к нему.

В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». В составе клуба он стал победителем Первой лиги, что позволило команде вернуться в Российскую премьер-лигу.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.