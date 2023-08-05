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16:08, 5 августа 2023Спорт

Появилась информация о переговорах Дзагоева с турецким клубом

Fotospor: российский игрок Дзагоев начал переговоры с турецким «Антальяспором»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский футболист Алан Дзагоев ведет переговоры с турецким «Антальяспором». Информация появилась на сайте Fotospor.

Как передает источник, 32-летний полузащитник несколько раз встречался с представителями команды. Отмечается, что стороны пока не пришли к соглашению, однако они близки к нему.

В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». В составе клуба он стал победителем Первой лиги, что позволило команде вернуться в Российскую премьер-лигу.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.

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    Дарья Коршунова
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